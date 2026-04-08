Il fotografo lucchese noto come Dantès mostrerà domani alle 11 una anteprima della sua mostra intitolata Gulliver, la ricerca del Mondo perfetto. L'evento si svolgerà a Lucca e include 70 scatti in bianco e nero che esplorano temi legati all’etica e alla comunità. La presentazione si terrà in un luogo dedicato all’arte e alla cultura della città.

Il fotografo lucchese Dante Luci, noto con lo pseudonimo di Dantès, presenterà domani 9 aprile alle ore 11 una preview della sua esposizione intitolata Gulliver, la ricerca del Mondo perfetto. L’evento si terrà presso l’Antica Armeria di Palazzo Ducale, dove l’accesso sarà gratuito per i visitatori fino al 24 maggio. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra l’associazione culturale di promozione sociale Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia e la Provincia di Lucca. Per dare concretezza al progetto, è stato ottenuto il sostegno di sponsor privati e il patrocinio ufficiale del Comune di Lucca, della Regione Toscana e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dantès svela Gulliver: 70 scatti B&N tra etica e comunità a Lucca

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