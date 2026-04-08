Due atleti, una campionessa olimpica e un giovane promettente, si sono seduti questa sera davanti alle telecamere di Volley Night, il programma dedicato alla pallavolo italiana. La campionessa ha parlato delle sue esperienze e delle sfide affrontate nel corso della carriera, mentre il giovane talento ha condiviso le sue aspettative per il futuro. La puntata ha offerto un approfondimento sulle storie e le ambizioni di questi atleti.

Una campionessa affermata e un giovane talento: nuova puntata di Volley Night, il talk dedicato alla pallavolo italiana. Con la conduzione di Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, insieme ai talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, protagonisti della puntata sono Loveth Omoruyi e Flavio Morazzini. Loveth Omoruyi, reduce da due estati straordinarie con la Nazionale italiana – con l’oro ai Giochi Olimpici e ai Mondiali – ha vissuto una stagione da protagonista con la Megabox Vallefoglia, trascinando la squadra al primo storico successo europeo. Spazio anche al futuro del volley italiano con Flavio Morazzini, libero classe 2005 dell’Abba Pineto Volley, protagonista di una stagione in grande crescita culminata con la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa di Serie A2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dall’oro olimpico al futuro azzurro: Loveth Omoruyi e Flavio Morazzini si raccontano

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Dall’oro olimpico al futuro azzurro: Loveth Omoruyi e Flavio Morazzini si raccontano