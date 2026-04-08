Dall’Italia all’Indonesia | Bruno Sergi primissimo Friend of UNS

Un accademico italiano si distingue in Indonesia ricevendo il titolo di Friend of UNS dall’Universitas Sebelas Maret. È il primo docente straniero a ottenere questo riconoscimento, che viene assegnato ai professori che collaborano con l’università. La cerimonia si è svolta recentemente, confermando la collaborazione tra le due istituzioni e l’interesse internazionale nei confronti del lavoro svolto.

Il professor reggino Bruno S. Sergi riceve il titolo di Friend of UNS dall’Universitas Sebelas Maret, diventando il primo accademico straniero a ottenere questo prestigioso riconoscimento in Indonesia. L’ateneo indonesiano ha scelto di onorare il docente, attivo presso l’Università degli Studi di Messina e la Harvard University, per il suo ruolo cruciale nella creazione di reti di ricerca globali e nello sviluppo della cooperazione tra istituzioni accademiche. Durante l’evento formale, il rettore Hartono ha lodato l’impegno di Sergi nel sostenere l’eccellenza scientifica e nel promuovere collaborazioni che superano i confini nazionali. Un ponte strategico tra Reggio Calabria e l’Indonesia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’Italia all’Indonesia: Bruno Sergi, primissimo Friend of UNS Coppa Italia: Fiorentina-Como: viola in vantaggio con Piccoli, Sergi Roberto la pareggiaComo al Franchi di Firenze per provare a raggiungere il Napoli ai quarti di Coppa Italia. Truppe straniere a Gaza, la missione prende forma: «Pronti migliaia di soldati dall’Indonesia»C’è un Paese del mondo che dopo mesi di melina ha rotto gli indugi ed è pronto ad inviare realmente le sue truppe nella Striscia di Gaza per... Argomenti più discussi: Indonesia. Cinque idee di Evaneos per contrastare l’overtourism; Garibaldi fu venduta all'Indonesia; Indonesia 2026: nuove regole per i turisti, cosa cambia per gli italiani; Best Coffee SRL insieme a ALKO Sumatra Kopi: la partnership tra Indonesia e Italia passa dal chicco verde. Dall’Italia al Texas: una giornata con Gianluca Pizzo, istruttore di poligono, nel reportage di Gregorio Romeo. - facebook.com facebook Dall #Italia siamo tutti #FREPAP Segnate i 4 pesciolini il 12 aprile. x.com