Dalle prigioni comuniste al Vaticano | chi è il cardinale con cui Leone XIV ha celebrato la Pasqua

Durante la cerimonia della Benedizione pasquale Urbi et Orbi, il papa Leone XIV era accompagnato da due cardinali. Tra loro, uno era presente solo per motivi di routine, senza partecipare attivamente alla liturgia. Il secondo cardinale è stato protagonista di un viaggio che lo ha portato dalle prigioni comuniste al Vaticano. Questo ecclesiastico ha avuto un ruolo di rilievo durante la celebrazione, che si è svolta in un’atmosfera di tradizione e ritualità.

Alla Benedizione pasquale Urbi et Orbi, Leone XIV aveva appena due cardinali accanto a sé. Il primo è Dominique Mamberti, si trovava lì esclusivamente per prassi. Il secondo, invece, è stata una scelta del tutto personale del Pontefice. Non ricopre un ruolo istituzionale, ma è una vera e propria istituzione. Si tratta di Ernest Simoni, che il 7 aprile 1956 ha celebrato il 70° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Una vita straordinaria vissuta da martire, vessato per decenni dal regime comunista albanese. Il cardinale, visibilmente emozionato, ha sintetizzato così la sua storia: «Mai avrei pensato di arrivare a festeggiare il mio... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dalle prigioni comuniste al Vaticano: chi è il cardinale con cui Leone XIV ha celebrato la Pasqua Sicilia in Vaticano: 391 comuni omaggiano la Pasqua a Papa Leone XIVUn Omaggio alla Fede Siciliana: Pasqua in Sicilia Approda in Vaticano Un’opera monumentale che celebra la profonda spiritualità e le tradizioni... Il caso del cardinale beccato con il telefono in tasca durante il Conclave che ha eletto Leone XIVL’anno scorso mentre il mondo aspettava con il fiato sospeso la fumata bianca, all’interno della Cappella Sistina è successa una cosa mai vista...