Dalla prigionia al Comune | il coraggio di Arnaldo Brasa

Sabato 11 aprile alle 10.30 si terrà presso il Centro convegni Alto Reno, conosciuto anche come ex Cottolengo, un evento dedicato agli internati militari italiani e alla memoria dell’ex sindaco Arnaldo Brasa. L'iniziativa si concentra sulla storia di chi ha vissuto l’esperienza della prigionia e sulla figura di Brasa, ricordato anche per il suo ruolo in ambito comunale. La giornata intende ripercorrere quei momenti e rendere omaggio a figure pubbliche legate a questo periodo.

Sabato 11 aprile, alle ore 10.30, il Centro convegni Alto Reno, noto anche come ex Cottolengo, ospiterà un evento dedicato agli internati militari italiani (Imi) e al ricordo dell’ex sindaco Arnaldo Brasa. L’appuntamento rientra nella rassegna denominata Incontri ai piedi del faro, un’iniziativa curata dall’assessorato alla cultura del Comune di Gaggio Montano. Durante l’incontro, Elisabetta Ricciardi approfondirà le vicende degli ufficiali costretti nei campi di concentramento tedeschi, partendo dalle testimonianze raccolte per il suo volume intitolato Una collezione di acquerelli per sopravvivere. Il valore civile di Arnaldo Brasa tra memoria e amministrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla prigionia al Comune: il coraggio di Arnaldo Brasa Dalla carbonara al tiramisù: Vania Ghedini racconta il rispetto (e il coraggio) di innovareDalla carbonara al tiramisù, Vania Ghedini intreccia tradizione e innovazione tra memoria, tecnica e scelte coraggiose. Leggi anche: La storia di Cristina Mazzotti, la prima donna rapita dalla ‘ndrangheta morta dopo un mese di prigionia