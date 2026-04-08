Un uomo che era evaso dai domiciliari nell’agosto del 2025 è stato arrestato dopo mesi di latitanza. La sua fuga era stata scoperta subito, e da allora era stato ricercato dalle forze dell’ordine. Dopo un periodo di latitanza, è stato catturato in una zona di campagna e portato in carcere. La notizia è stata comunicata dalle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sulla località dell’arresto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Era evaso dai domiciliari nell’agosto del 2025 e da allora era ricercato. La polizia, lunedì 6 aprile, lo ha trovato mentre festeggiava la Pasquetta con i suoi familiari in una villa di campagna a Bitonto, e lo ha portato in carcere per scontare ancora un anno di pena residua. L’uomo, 37 anni, aveva patteggiato una pena di quattro anni per reati commessi nel 2022 in provincia di Avellino: insieme ad alcuni complici era stato arrestato per furti d’auto al termine di un inseguimento in macchina. Dopo aver scontato i primi anni ai domiciliari, nei suoi confronti era stato disposto il carcere a causa di alcune violazioni della misura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dalla fuga alla tavola di Pasquetta: arrestato dopo mesi di latitanza

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