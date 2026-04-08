Martina Conte, 22 anni, di Quarto, ha deciso di lasciare gli studi in Chimica industriale presso l’Università Federico II di Napoli per dedicarsi completamente alla pasticceria. Dopo aver frequentato un corso di formazione specifico, ha iniziato a lavorare in una pasticceria locale, specializzandosi nella preparazione del Babà. La sua scelta ha suscitato attenzione tra amici e familiari, che hanno assistito alla sua transizione da studiosa di chimica a artigiana del dolce.

Martina Conte, giovane di Quarto, ha scelto di abbandonare gli studi in Chimica industriale presso l’Università Federico II di Napoli per intraprendere la carriera di pasticciera. A 22 anni e mezzo, a pochissimi esami dal titolo accademico, ha deciso di cambiare rotta investendo nella propria passione creativa. Il percorso della ragazza, che ha conseguito il diploma scientifico al liceo Galilei di Napoli, è passato attraverso la cittadella di Monte Sant’Angelo prima di approdare nel mondo professionale. La sua esperienza è iniziata presso la pasticceria D’Orsi, un ambiente legato alla tradizione napoletana. Dal 2025, la professionista collabora con Aloha Eventi, una realtà specializzata nel catering situata nell’area flegrea, precisamente a Bacoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla chimica all’arte del Babà: la svolta di Martina Conte

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