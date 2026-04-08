Dalla Calabria nuove eccellenze per l’olio Gallo | Qualità e filiera al centro delle politiche regionali

La Calabria si conferma come regione di eccellenze nel settore dell’olio, grazie a produzioni che si distinguono tra i migliori extravergini italiani nella Guida 2026 di Slow Food Italia. La regione mette al centro delle politiche regionali la qualità e la filiera, valorizzando le caratteristiche delle produzioni locali. Numerose aziende sono state premiate per il loro impegno nel mantenere standard elevati e sostenibili, rafforzando la reputazione dell’olio calabrese.

La Calabria si conferma terra di eccellenze olearie con numerose produzioni inserite tra i migliori extravergini d’Italia nella Guida 2026 di Slow Food Italia, riconoscimento che valorizza qualità, legame con il territorio e sostenibilità delle produzioni.Si tratta di un segnale importante che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Conou, economia circolare dell’olio usato: qualità, legalità e nuove sfide normative al centro del dibattito.Il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (Conou) si trova ad affrontare un periodo di transizione... L’emergenza abitativa al centro delle politiche edilizie: dalla Regione piano da 96 milioni per l’housing socialeUna fiera che coglie nel segno l’animo bergamasco, che ne esalta le peculiarità e che ne eleva le competenze fino a un livello europeo, quello che... Argomenti più discussi: Dalla Calabria nuove eccellenze per l’olio extravergine; Dalla Calabria nuove eccellenze per l’olio extravergine; Olio extravergine: dalla Calabria emergono nuove eccellenze; Avviso pubblico esplorativo Workshop b2b operatori turistici 24 APRILE- Reggio Calabria. Dalla Calabria nuove eccellenze per l’olio extravergine, Gallo: Qualità e filiera al centro delle politiche regionaliLa Calabria si conferma terra di eccellenze olearie con numerose produzioni inserite tra i migliori extravergini d’Italia nella Guida 2026 di Slow Food ... calabria.gazzettadelsud.it Blitz coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo - facebook.com facebook