Secondo un’analisi di Fresha basata sulle ricerche mensili su Google, il taglio più cercato del momento è quello che unisce elementi dello shag e del mullet, due stili che richiamano gli anni Ottanta. Al secondo posto si trova il wolf cut, un taglio che mescola lunghezze sfilate e voluminosità, seguito dal soft beige blonde, una tonalità di biondo chiaro dal look naturale. La classifica include anche altri tagli e colori tra i più richiesti di recente.

A rivelarlo è Fresha, piattaforma per la prenotazione di servizi di bellezza e benessere, che ha analizzato le ricerche mensili globali su Google insieme alla crescita anno su anno di oltre 80 termini relativi alle tendenze dei capelli per individuare quali tagli, stili e colori saranno più popolari questa primavera. Aiutandoci così a fare chiarezza tra le nuove tendenze hair. Al primo posto della top ten troviamo proprio il suddetto taglio medio, che vanta oltre due milioni di ricerche globali su Google ogni mese. «Il wolf cut sarà ovunque in questa stagione - fa sapere Annabelle Taurua, Hair and Beauty Expert di Fresha -. «È stato reso popolare da celebrità come Miley Cyrus e Jenna Ortega, ma ciò che lo rende molto trendy è anche la sua facilità di manutenzione e il fatto che si adatti bene a molte forme di viso diverse». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dal wolf cut al soft beige blonde: i 10 tagli, stili e colori di capelli più ricercati

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