Dal triathlon alla musica eventi a Cupra

Dopo le celebrazioni del Patrono San Basso, che hanno riscosso grande partecipazione grazie anche alle condizioni meteorologiche favorevoli, l’amministrazione comunale di Cupra Marittima ha avviato i preparativi per la programmazione degli eventi estivi. Tra le manifestazioni previste ci sono competizioni sportive come il triathlon e iniziative musicali, tutte inserite nel calendario della stagione.

Terminati i festeggiamenti del Patrono San Basso, coronati come sempre da un grande successo, grazie anche al bel tempo, l’amministrazione comunale di Cupra Marittima è già a lavoro nella programmazione degli eventi che dovranno caratterizzare la stagione estiva. Confermati gli appuntamenti storici a iniziare dal Triathlon (in programma due giorni il 25 e il 26 aprile con le Adriatic Series organizzate dalla Flipper), il primo impegno che aprirà la stagione e a seguire il Cupra Musica Festival, spalmato in vari eventi che si svilupperanno nell’arco dell’estate, poi il festival del Teatro al Parco; il Carnevale estivo; ‘Concolando’ ed altri proposti dalle associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal triathlon alla musica, eventi a Cupra Triathlon Experience, lo sport che racconta l’Italia: quattro eventi tra neve, mare e cittàQuattro appuntamenti internazionali, quattro città simbolo e un’unica visione: usare lo sport come strumento di promozione territoriale e sviluppo... Francesco Mottola del Firenze Triathlon è campione del Mondo Winter TriathlonFirenze, 3 marzo 2026 – I Campionati del Mondo di Winter Triathlon - multidisciplina composta da 3 frazioni di 3 sport diversi tutti da svolgere...