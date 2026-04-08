Due episodi di fuga sono stati al centro dell’attenzione: la prima coinvolge un pedalò sul lago, mentre la seconda riguarda una vettura rubata al cimitero. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato nel Varesotto un uomo condannato per la cosiddetta

I carabinieri hanno rintracciato nel Varesotto e arrestato Elia Del Grande, condannato per la "strage dei fornai", per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per aver tentato di fuggire in auto provocando lievi lesioni a un militare. Del Grande era scappato da una casa lavoro ad Alba. Elia Del Grande, fuggito il giorno di Pasqua da Alba, è stato trovato intorno alle 13.30 dai carabinieri della Compagnia di Gallarate a Varano Borghi. Era alla guida di una Fiat 500 che avrebbe rubato nel cimitero della frazione "Lentate" di Sesto Calende. Le pattuglie hanno incrociato l'auto sulla strada provinciale S18. Del Grande ha tentato di eludere il controllo fermandosi nella strada di accesso a un'abitazione ma i militari lo hanno raggiunto e bloccato con i loro mezzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dal pedalò sul lago alla 500 rubata al cimitero: le due fughe rocambolesche del triplice omicida

Elia Del Grande fermato, il triplice omicida in fuga era alla guida di un’auto rubataÈ stato rintracciato e arrestato nel primo pomeriggio di oggi Elia Del Grande, l’uomo già noto per la strage di Cadrezzate e da giorni irreperibile...

Leggi anche: Elia Del Grande di nuovo in fuga, il triplice omicida è scappato da una casa lavoro di Alba (Cuneo)

Argomenti più discussi: Il pesce d’aprile della Solbiatese: stadio sul lago e pedalò; Sterminò la famiglia a fucilate, Elia del Grande è evaso per la seconda volta; Elia Del Grande ci ricasca: non rientra dal permesso premio pasquale; Elia Del Grande è evaso di nuovo: seconda fuga in sei mesi per l'uomo che ha sterminato la famiglia nella strage dei fornai.

Qual è il modo migliore di vivere questo lago Da oggi cambia tutto. Puoi viverlo anche in acqua SONO UFFICIALMENTE APERTI I NOLEGGI PEDALÓ Arrivi, ti registri allo chalet lasciando un documento e parti subito, il Pedalò non si prenota! M - facebook.com facebook