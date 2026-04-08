Dal dispositivo salvavita alla macchina dei soccorsi | Procura indaga sulla morte di Sofia

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti in relazione alla morte di una 15enne, giocatrice di basket di Maddaloni, avvenuta a Ostia durante un torneo. La ragazza era arrivata in città per partecipare alla competizione sportiva e sono in corso accertamenti sui dispositivi salvavita e sulle procedure di soccorso adottate. La polizia sta analizzando le circostanze dell'incidente.

Un fascicolo per omicidio colposo aperto al momento contro ignoti. E’ quello aperto dalla Procura di Roma sulla morte della 15enne Sofia Di Vico, la giocatrice di basket di Maddaloni che era a Ostia per partecipare a un torneo.Quel che appare certo è che Sofia ha accusato un malore mentre era a. 🔗 Leggi su Casertanews.it Dramma a Maddaloni per la morte della 14enne Sofia Di Vico: «Tragedia immensa». La procura indaga per omicidio colposoUna tragedia ha colpito profondamente Maddaloni, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di amici, compagni di squadra e cittadini. Leggi anche: La procura indaga sulla morte dell'operaio di Condrò, è la seconda vittima sul lavoro da inizio anno Si parla di: Sofia morta a 15 anni per un'allergia al latte, i punti oscuri: dalle carenze nella sanificazione al guasto del salvavita; Sofia morta per un’allergia, l’ipotesi del guasto al salvavita. Bari, 47enne stacca i dispositivi salvavita alla madre malata: ai domiciliari per tentato omicidioUn 47enne barese è stato arrestato dai carabinieri per il tentato omicidio della anziana madre malata. L’uomo, unico convivente della donna e ora detenuto agli arresti domiciliari, avrebbe staccato ... lagazzettadelmezzogiorno.it