Dal digitale alla sicurezza | OneDay sbarca al Galvani di Milano

Il gruppo OneDay ha organizzato una giornata dedicata all’interno dell’IIS Galvani di Milano, coinvolgendo studenti e docenti in attività pratiche e dimostrazioni sui temi dell’orientamento, della sicurezza e del digitale. La giornata ha visto la partecipazione di professionisti che hanno interagito con i giovani, offrendo approfondimenti e strumenti utili per affrontare le sfide del mondo contemporaneo. L’evento si è svolto in un contesto di collaborazione tra scuola e realtà esterne.

Il gruppo OneDay ha portato l'esperienza professionale all'interno dell'IIS Galvani di Milano, trasformando una giornata di cogestione in un laboratorio interattivo focalizzato su orientamento, sicurezza e digitale. L'iniziativa ha l'ingresso in aula di un ecosistema aziendale che mette i giovani al centro delle proprie attività, permettendo agli studenti di confrontarsi direttamente con diverse realtà produttive. L'obiettivo primario è stato quello di abbattere le pareti della scuola per far en . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal digitale alla sicurezza: OneDay sbarca al Galvani di Milano al galvani di milano la cogestione diventa esperienza con onedayPortare il mondo reale dentro la scuola e trasformare l’aula in uno spazio di confronto, orientamento e consapevolezza. “Melodie Italiane” di Attilio Carbone sbarca in Tv: dagli Stati Uniti all’Italia, dalla radio americana al digitale terrestre italiano“Melodie Italiane”, il popolare programma condotto da Attilio Carbone su WGBB Radio, compie un nuovo passo nel suo percorso di crescita e approda in... Si parla di: al galvani di milano la cogestione diventa esperienza con oneday; Creare fiducia nel digitale è un pilastro fondamentale per ESET e un elemento chiave affinché le persone possano trarre vantaggio dall’AI.