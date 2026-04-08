Negli ultimi mesi, si sono verificati atti di sabotaggio ai danni di infrastrutture di approvvigionamento energetico, mentre alleanze tra Paesi si sono rafforzate a sostegno di Teheran. La crisi nel settore petrolifero si è intensificata, con ripercussioni su diversi mercati mondiali, complicando ulteriormente lo scenario internazionale. Le tensioni tra vari attori globali continuano a influenzare gli equilibri economici e politici, contribuendo a un clima di crescente instabilità.

Le guerre d’Ucraina e d’Iran si avvicinano e tendono a diventare una, cercano un punto d’incontro come batteri letali. E stringono l’Europa in una morsa. L’aprile di follia dimostra che la crisi energetica è una sola e globale, che l’inflazione alle porte parte da Kiev e arriva allo stretto di Hormuz, che l’emergenza bellica (dolci i tempi in cui ci si crogiolava in quella climatica) non conosce differenze dal Donbass a Teheran. Con un incubo che sta diventando realtà: quella «terza guerra mondiale a pezzi» paventata da papa Francesco nel suo drammatico grido d’allarme è sempre più una sola. Enorme e terribile. Gli elementi di sutura delle... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dai tubi sabotati agli alleati dell’Iran. La guerra globale non è più «a pezzi»

La guerra contro l’Iran consuma gli ultimi pezzi dell’Impero BritannicoL’attacco alle basi a Cipro ha rivelato la vulnerabilità di quelli che sono di fatto gli ultimi possedimenti coloniali d’oltremare della Corona...

Iran, Trump chiede agli alleati di inviare navi da guerra per riaprire lo Stretto di HormuzIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla Cina, al Regno Unito, alla Francia, al Giappone e alla Corea del Sud di inviare navi per...

Attacco USAIsraele all’Iran: Rischio Guerra Globale o Solo Escalation Regionale