Dai Mondiali alla rapina a mano armata | Christian Lara salvato dal linciaggio e arrestato

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex calciatore dell'Ecuador, conosciuto come 'El Diablito', è stato arrestato a Quito con l'accusa di rapina a mano armata. L'uomo, che aveva partecipato ai Mondiali, è stato fermato dalla polizia dopo essere stato scortato fuori da una folla che voleva aggredirlo. L'arresto è avvenuto in un momento di forte tensione, con i testimoni che avevano cercato di linciarlo prima dell'intervento delle forze dell'ordine.

L'ex nazionale dell'Ecuador Christian Lara, soprannominato 'El Diablito', è stato arrestato per rapina a mano armata dalla polizia a Quito, dopo essere stato salvato dal linciaggio dei passanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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