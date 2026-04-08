Dai Mondiali alla rapina a mano armata | Christian Lara salvato dal linciaggio e arrestato

L'ex calciatore dell'Ecuador, conosciuto come 'El Diablito', è stato arrestato a Quito con l'accusa di rapina a mano armata. L'uomo, che aveva partecipato ai Mondiali, è stato fermato dalla polizia dopo essere stato scortato fuori da una folla che voleva aggredirlo. L'arresto è avvenuto in un momento di forte tensione, con i testimoni che avevano cercato di linciarlo prima dell'intervento delle forze dell'ordine.

L'ex nazionale dell'Ecuador Christian Lara, soprannominato 'El Diablito', è stato arrestato per rapina a mano armata dalla polizia a Quito, dopo essere stato salvato dal linciaggio dei passanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Rapina a mano armata in supermercato, arrestato 48enne a TarantoUn uomo di 48 anni è stato arrestato a Carosino, in provincia di Taranto, dopo aver rapinato un supermercato. Bologna, rapina a mano armata in gioielleria: arrestato albaneseMomenti di paura nel cuore di Bologna, dove il 31 marzo una gioielleria in via degli Artieri è stata presa di mira da un rapinatore armato Il colpo è... Argomenti più discussi: Gattuso, addio alla Nazionale; Crisi Nazionale: che cosa aspetta Gravina per fare le valigie?; Italia fuori dai Mondiali, il ripescaggio è un pesce d’aprile; Disastro Italia, azzurri fuori dai Mondiali: la Bosnia vince ai rigori. Dai Mondiali alla rapina a mano armata: Christian Lara salvato dal linciaggio e arrestatoL'ex nazionale dell'Ecuador Christian Lara, soprannominato 'El Diablito', è stato arrestato per rapina a mano armata dalla polizia a Quito, dopo essere ... fanpage.it La gara regina dell'atletica e non solo, fuori dai Mondiali di Atletica. Incredibile e inspiegabile quanto dichiarato con un comunicato da World Athletics che ha ufficialmente staccato la Maratona dal resto delle gare Mondiali. Dal 2030 ci saranno dunque i Mondi - facebook.com facebook Stai facendo il tifo per chi ha scatenato la peggiore guerra commerciale contro le nostre imprese dai tempi bui tra le due guerre mondiali. Sei un irresponsabile innamorato della sua ideologia, e ti metti senza volerlo al servizio di chi (inclusi i pedofili amici di E x.com