Due cittadini stranieri, di 24 e 30 anni, residenti a Livorno, sono stati arrestati nel pomeriggio dopo un inseguimento tra Livorno e Pisa. Durante la fuga, i due hanno danneggiato un veicolo della polizia e si sono opposti all’arresto. La polizia ha trovato sostanze stupefacenti nelle loro abitazioni e nei loro veicoli, e li ha accusati di detenzione ai fini di spaccio, oltre che di resistenza e danneggiamento aggravato.

Due stranieri di 24 e 30 anni regolarmente residenti a Livorno sono stati arrestati per i reati, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e danneggiamento aggravato. I due, entrambi tunisini - la ricostruzione dei carabinieri - sono stati seguiti in auto dall’area industriale di Livorno fino a Pisa dove sono stati fermati, anche se il conducente del veicolo ha tentato, senza riuscirvi, la fuga urtando a retromarcia l’auto civetta dei carabinieri. In macchina i due nordafricani custodivano 10 pacchetti in cellophane trasparente con 50 panetti di hashish per complessivi 5 kg di sostanza stupefacente. Il 24enne è stato condotto in carcere, mentre al trentenne, dopo l’arresto, è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Livorno a Pisa con la droga. Due pusher inseguiti e presi

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Arezzo al lavoro da questo pomeriggio per preparare la gara di domenica contro il Livorno: per Bucchi c'è da scogliere il dubbio su chi prenderà il posto dello squalificato Pattarello. - facebook.com facebook

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