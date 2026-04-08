Da Latera a Vitorchiano quali sono i comuni più vecchi e più giovani della Tuscia

Nella regione della Tuscia, alcuni comuni presentano un’età media della popolazione molto alta, mentre altri sono dominati da residenti più giovani. Un’analisi demografica rivela che tra i centri più anziani si trovano località con una popolazione residente che supera i settant’anni, mentre in altri paesi si registra un’età media più bassa, con molti giovani e famiglie. Questi dati mostrano come le differenze generazionali siano evidenti camminando per le vie di ciascun comune.