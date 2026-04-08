Da Latera a Vitorchiano quali sono i comuni più vecchi e più giovani della Tuscia
Nella regione della Tuscia, alcuni comuni presentano un’età media della popolazione molto alta, mentre altri sono dominati da residenti più giovani. Un’analisi demografica rivela che tra i centri più anziani si trovano località con una popolazione residente che supera i settant’anni, mentre in altri paesi si registra un’età media più bassa, con molti giovani e famiglie. Questi dati mostrano come le differenze generazionali siano evidenti camminando per le vie di ciascun comune.
Tra i borghi della Tuscia si nascondono realtà demografiche opposte, dove i decenni di differenza si sentono camminando per le strade. In provincia l'età media è di 47,35 anni, un dato che racconta solo in parte come stia cambiando il volto dei centri, tra chi resiste allo spopolamento e chi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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