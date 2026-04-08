Cupra Formentor | come va con il diesel? La prova e i consumi del 2.0 Tdi

Abbiamo provato la versione a motore diesel del Suv sportivo di Martorell, analizzando il comportamento su strada e i consumi. La vettura si distingue per una guida dinamica e reattiva, con il motore 2.0 Tdi che si fa notare per prestazioni e efficienza. Durante la prova, sono stati raccolti dati sui consumi reali e sulle risposte del veicolo in diverse condizioni di guida, offrendo un quadro completo delle caratteristiche di questa versione.

Sotto il cofano della Cupra Formentor si può trovare di tutto, dal 1.5 Tsi da 150 Cv al cinque cilindri turbo da 390 Cv. Una vasta gamma di motorizzazioni che comprende anche il mitico 2.0 turbo EA888, da 272 o 333 cavalli, schemi ibridi mild e plug-in e sì, pure un diesel. Resta infatti a listino un 2.0 a gasolio, ultimo erede della celebre dinastia Tdi, che regala un'indole da viaggiatrice al Suv spagnolo pur mantenendo un buono spunto grazie ad una coppia piuttosto generosa. Ma come si concilia un'auto di impronta sportiva con il motore "utilitaristico" per antonomasia? L'abbiamo provata per scoprirlo. L'unica motorizzazione a gasolio parte della gamma di Cupra Formentor è un 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cupra Formentor: come va con il diesel? La prova e i consumi del 2.0 Tdi Cupra Formentor VZ5: drifta ed è comoda. Ecco come vaMancava solo lei: anche la nuova versione della Cupra Formentor, presentata nel 2024, ha ricevuto la sua variante sportiva VZ5. Cupra Formentor VZ5: cinque cilindri, 390 Cv e trazione integrale per il massimo divertimentoTorna la versione più sportiva della Cupra Formentor: sulla nuova generazione debutta la VZ5, che conferma il cinque cilindri da 2,5 litri e 390 Cv... Temi più discussi: Boom di auto PHEV, i modelli CUPRA da tenere d'occhio: fino a 130 km di range elettrico; Cupra, debutta la Formentor. Il brand conquista la piena autonomia con il primo modello pensato e sviluppato in autonomia; Cupra Formentor 2026: la crossover sportiva maranza che conquista le strade; Audi Q3 Sportback (2026), perché comprarla e perché no. Cupra Formentor Hybrid 2024 | Com’è & Come vaCupra Formentor 2024 – È sabato ed è quindi l’ora del classico appuntamento con una nuova puntata del nostro ‘Com’è & Come va’: questa settimana ci occupiamo di uno dei modelli più venduti e richiesti ... motorionline.com Cupra Formentor VZ5: drifta ed è comoda. Ecco come vaRitorna la più sportiva tra le Formentor, con il cinque cilindri turbo benzina che sa regalare grandi emozioni. Anche stavolta sarà in edizione limitata da 4 mila esemplari ... gazzetta.it A volte ritornano Nuova CUPRA Formentor si aggiorna A partire da oggi è disponibile il Rosso Intenso all’interno della gamma colori di Nuova CUPRA Formentor - facebook.com facebook