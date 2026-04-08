Mercoledì 8 aprile 2026, un cortocircuito provocato dal malfunzionamento di un ferro da stiro ha messo a rischio un’abitazione nel centro di Cuorgnè. L’incidente si è verificato in via Cesare Battisti, ma nessuno è rimasto ferito grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. La casa è stata salvata dall’incendio e la situazione è tornata alla normalità dopo le operazioni di spegnimento.

Un malfunzionamento elettrico ha rischiato di causare un grave incendio in un’abitazione di via Cesare Battisti a Cuorgnè, mercoledì 8 aprile 2026. L’incidente è stato evitato grazie alla reazione immediata del residente e all’intervento dei soccorsi. L’evento si è verificato poco prima di mezzogiorno, quando un ferro da stiro difettoso ha raggiunto temperature critiche, innescando le prime fiamme all’interno della casa nel centro cittadino. Il proprietario dell’immobile ha avuto la prontezza di accorgersi del surriscaldamento, agendo con rapidità per bloccare l’espansione del fuoco prima che arrivassero i professionisti. La gestione coordinata dell’emergenza domestica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuorgnè: corto circuito al ferro da stiro, salvata una casa in centro

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