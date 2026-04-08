Cuore trapiantato al Monaldi | paziente con cardiopatia terminale salvato durante le festività

Durante le festività, un paziente con una grave cardiopatia terminale ha ricevuto un trapianto di cuore presso l’ospedale Monaldi di Napoli. L’intervento, durato diverse ore, si è concluso con successo. La procedura ha coinvolto un team di medici specializzati in chirurgia cardiovascolare, e il paziente si trova ora sotto stretta sorveglianza medica. L’ospedale ha comunicato che il paziente è stabile e in fase di recupero.

"> Un Nuovo Trapianto di Cuore al Monaldi di Napoli. Intervento riuscito durante le festività pasquali. Un nuovo trapianto di cuore è stato effettuato con successo presso l’ospedale Monaldi di Napoli, un centro di eccellenza dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. Questo intervento, realizzato durante il periodo delle festività pasquali, ha segnato un’importante tappa nel percorso di recupero per un paziente gravemente malato. A ricevere il nuovo cuore è stato un uomo affetto da cardiopatia dilatativa terminale. Le sue condizioni cliniche sono attualmente stable, e le prospettive di dimissione per fare ritorno a casa sono ottime, come comunicato ufficialmente dal nosocomio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Cuore trapiantato al Monaldi: paziente con cardiopatia terminale salvato durante le festività. Nuovo trapianto di cuore all’ospedale Monaldi: paziente con cardiopatia terminale operato con successoL'équipe del cardiochirurgo Claudio Marra ha eseguito l'intervento durante le festività. Trapianto di cuore al Monaldi: intervento salva la vita a un paziente con cardiopatia dilatativaTrapianto di cuore eseguito con successo all’ospedale Monaldi di Napoli su un paziente affetto da cardiopatia dilatativa in fase terminale. Temi più discussi: Napoli, trapianto di cuore riuscito al Monaldi: Resta un’eccellenza; Napoli, ?nuovo trapianto di cuore al Monaldi: salvato un paziente con cardiopatia dilatativa terminale; Bambino dal cuore bruciato, l'ospedale Monaldi di Napoli parte civile se i medici saranno rinviati a giudizio; La morte del piccolo Domenico, interrogati due cardiochirurghi. Cuore trapiantato al Monaldi: paziente con cardiopatia terminale salvato durante le festività.Un nuovo trapianto di cuore è stato effettuato con successo presso l’ospedale Monaldi di Napoli, un centro di eccellenza dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. Questo intervento, realizzato durante il ... napolipiu.com Monaldi, cuore nuovo salva giovane paziente: «5 trapianti in 3 mesi»Un nuovo trapianto di cuore eseguito con successo all’ospedale Monaldi attesta l’eccellenza del presidio dell’Azienda dei Colli che ha raggiunto dati da record nel settore ... ilmattino.it Damiano trapiantato di cuore un anno fa correrà la mezza maratona di Torino il prossimo 19 aprile. Il 49 enne torna all'Ospedale Le Molinette per ringraziare i medici che gli hanno ridato una nuova vita. Tutto inizia proprio un anno fa. Era una corsa come tante - facebook.com facebook