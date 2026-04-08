I genitori di un paziente hanno presentato una denuncia contro un medico presso il commissariato di polizia di Napoli. La querela, depositata dall’avvocato Francesco Petruzzi, accusa il cardiochirurgo Guido Oppido di diffamazione attraverso articoli pubblicati sui media. L’episodio riguarda un caso di danno al cuore di un paziente e le conseguenti dichiarazioni che hanno coinvolto il medico. La vicenda è ora al centro di un procedimento legale.

Presso il commissariato di polizia del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, l’avvocato Francesco Petruzzi ha depositato una denuncia per diffamazione a mezzo stampa contro il cardiochirurgo Guido Oppido. L’azione legale è stata intrapresa per conto di Antonio Caliendo e Patrizia Mercolino, i genitori del piccolo Domenico. Il bambino è deceduto il 21 febbraio, a seguito di un intervento di trapianto cardiaco avvenuto il 23 dicembre all’interno dell’ospedale Monaldi di Napoli. L’operazione non ha avuto l’esito sperato, portando alla perdita del piccolo dopo circa due mesi. Le divergenze sulla comunicazione del danno. Il nucleo della querela risiede in una specifica dichiarazione rilasciata dal dottor Oppido durante la trasmissione Mi manda di RaiTre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuore danneggiato: genitori denunciano il medico per il silenzio

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