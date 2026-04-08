Cultura e arte | a Pasqua +19% di visitatori nei musei genovesi rispetto al 2025

Durante il ponte pasquale di quest'anno, i musei di Genova hanno registrato un incremento del 19% di visitatori rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati raccolti tra il 4 e il 6 aprile indicano un aumento delle presenze nei principali istituti culturali della città, confermando un trend di crescita nel settore museale. Il bilancio di questa festività mostra un’affluenza superiore alle aspettative e una maggiore attenzione verso le attività culturali locali.

Si chiude con un bilancio positivo il ponte pasquale per il sistema museale genovese. I dati raccolti tra il 4 e il 6 aprile 2026 confermano il trend di crescita della città come destinazione culturale di primo piano, registrando un totale di 4.624 visitatori, con un significativo +19% rispetto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Classifica mondiale dei musei 2025: 200 milioni di visitatori nei 100 siti più frequentati, il Louvre guida con 9 milioni, ma il recupero rispetto ai 230 milioni del 2019 resta incompletoOltre 200 milioni di ingressi nei 100 musei più visitati al mondo: questo il dato principale del rapporto annuale pubblicato da "The Art Newspaper"...

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