Crotone | stop al novellame illegale multa salata e pesce ai poveri

La Guardia costiera di Crotone ha intercettato un natante da diporto vicino a Strongoli, sequestrando 65 chilogrammi di novellame di sardina considerato illegale. È stato applicato un deferimento e una multa salata, e il pesce è stato destinato ai bisognosi. L’intervento si inserisce nelle operazioni di contrasto alla pesca non autorizzata nella zona.

La Guardia costiera di Crotone ha bloccato un natante da diporto nei pressi di Strongoli, sequestrando 65 chilogrammi di novellame di sardina. L’operazione ha portato a una sanzione di 4.000 euro per il conducente del mezzo. L’intervento è scattato durante le attività di polizia marittima condotte nel tratto di mare che collega Strongoli alla foce del fiume Neto. I controlli hanno permesso di individuare l’illegalità del carico, composto da esemplari di taglia inferiore a quella stabilita dalle norme vigenti. Una volta accertata la salubrità dei prodotti dal personale sanitario, i 65 chilogrammi di pesce sono stati consegnati a enti caritatevoli operanti a Crotone per fini benefici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone: stop al novellame illegale, multa salata e pesce ai poveri Pesce illegale a Messina: 400 kg sequestrati e donati ai poveriLa Guardia di Finanza della Stazione Navale di Messina ha bloccato il trasporto illegale di 400 kg di prodotti ittici, distribuiti su tre furgoni... Stipendio in contanti illegale, multa salata per ogni singolo pagamentoLa retribuzione pagata in contanti, oggi, non è solo una prassi rischiosa: può trasformarsi in una vera e propria moltiplicazione di sanzioni. Sequestrati 65 chilogrammi di novellame a StrongoliSequestrati 65 kg di novellame a Strongoli. Sanzione da 4.000 € e devoluzione in beneficenza a istituti locali. ilcrotonese.it Sequestrati 100 chili di novellame di sarda illegale. Rinvenuto in un furgone fermato sulla Statale 106Intercettato un furgone con neonata sottomisura e priva di tracciabilità: scatta il sequestro e la multa per violazione delle norme sulla pesca. quicosenza.it