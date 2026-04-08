Crolla il prezzo del petrolio

Il prezzo del petrolio ha subito un forte calo dopo l’annuncio di un cessate il fuoco da parte del presidente di uno dei principali paesi consumatori. Il Brent ha perso il 16%, scendendo sotto i 92 dollari, mentre il Wti è arrivato a 98 dollari. La decisione ha avuto effetti immediati sui mercati energetici, portando a una significativa diminuzione dei prezzi di mercato.

Il prezzo del petrolio crolla con il cessate il fuoco annunciato dal presidente americano. Il Brent perde il 16% e va sotto i 92 dollari, e il Wti che affonda a 98 dollari. Le Borse di Hong Kong, Tokyo e Shangai aprono le sedute tutte in netto rialzo. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Crolla prezzo di gas e petrolio, Borse rifiatano Iran e la tregua di 2 settimane, prezzo petrolio crolla con riapertura Stretto di Hormuz(Adnkronos) – Prezzi del petrolio subito e bruscamente in calo oggi mercoledì 8 aprile dopo l'annuncio da parte del presidente Usa Donald Trump di... SCOMMESSA sulla CADUTA del PETROLIO! Temi più discussi: Crolla il prezzo del petrolio, i mercati asiatici festeggiano; Tregua in Iran, crolla il prezzo del petrolio: sceso sotto i 100 dollari al barile; La mossa di Donald fa crollare il prezzo del petrolio. Lo sprint delle Borse; La tregua nel Golfo fa crollare i prezzi del petrolio. Tregua in Iran, crolla il prezzo del petrolio: sceso sotto i 100 dollariDopo che Washington e Teheran hanno concordato una tregua di due settimane, prima dello scadere del termine ultimo fissato da Trump, il prezzo del petrolio è diminuito. Il valore di un barile di gregg ... tg24.sky.it Effetto tregua. Il petrolio crolla, le borse volanoForte crescita per i mercati azionari in Asia, positivi i futures su Europa e Stati Uniti. Tornano gli acquisti sull'oro e i metalli preziosi ... huffingtonpost.it Crolla prezzo del petrolio dopo annuncio tregua, Wti scambiato a 95,67 dollari - facebook.com facebook #Leonardo crolla in borsa: i retroscena dello strappo con Cingolani x.com