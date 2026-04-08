CrescereBio tre tappe nelle scuole casertane nel segno dell' eccellenza agroalimentare

L'iniziativa 'CrescereBio' è tornata nelle scuole di Caserta con tre appuntamenti dedicati all'educazione alimentare. Durante gli incontri, gli studenti hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino le eccellenze agroalimentari della regione attraverso un format intitolato 'A tu per tu con i prodotti tipici campani'. L'obiettivo è promuovere la conoscenza dei prodotti locali tra i più giovani, coinvolgendoli direttamente nelle attività didattiche.