CrescereBio tre tappe nelle scuole casertane nel segno dell' eccellenza agroalimentare
L'iniziativa 'CrescereBio' è tornata nelle scuole di Caserta con tre appuntamenti dedicati all'educazione alimentare. Durante gli incontri, gli studenti hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino le eccellenze agroalimentari della regione attraverso un format intitolato 'A tu per tu con i prodotti tipici campani'. L'obiettivo è promuovere la conoscenza dei prodotti locali tra i più giovani, coinvolgendoli direttamente nelle attività didattiche.
Riparte con entusiasmo ‘CrescereBIO’, l’iniziativa dedicata all’educazione alimentare che porta le eccellenze del territorio direttamente tra i banchi di scuola attraverso il format ‘A tu per tu con i prodotti tipici campani’. Quest’anno il progetto si focalizza sulle aree interne della regione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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