Recentemente, l’uso di tecniche di intelligenza open source (Osint) ha permesso di identificare alcune unità del servizio di intelligence militare russa coinvolte in attività di guerra psicologica. Attraverso l’analisi di informazioni pubblicamente accessibili, sono stati individuati dettagli sugli operatori e le operazioni di questa struttura. Questo metodo si sta dimostrando uno strumento utile per approfondire le attività di intelligence militare senza l’uso di fonti riservate.

Svelare unità e operativi del GRU, l’intelligence militare russa, con Osint è possibile? Degli analisti avrebbero “t racciato l’infrastruttura di una delle unità più segrete dell’intelligence russa ” utilizzando la faleristica, ovvero lo studio accademico di medaglie e decorazioni militari, e attraverso altre tecniche Osint, attività di Open Source Intelligence. Cosa ne è venuto fuori? L’analisi delle operazioni informative russe ha spesso sofferto di un limite strutturale: la difficoltà di collegare attività digitali, apparentemente frammentate, a unità militari concrete. Un recente studio basato su tecniche OSINT propone però un approccio diverso, capace di ricostruire – almeno in parte – l’ architettura delle cosiddette Information Operations Troops del GRU. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Così l’Osint ha individuato le unità del GRU che conducono la guerra psicologica

Così un traduttore online ha incastrato l’unità segreta del CremlinoQuando Denis Alimov è sbarcato a Bogotá, il 24 febbraio scorso, sembrava uno dei tanti viaggiatori russi in fuga dal freddo di Mosca.

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