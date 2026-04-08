Sabato 11 aprile alle 10:00, a Cosenza si terrà l’inaugurazione di un nuovo largo dedicato a Mario Gualtieri, artista e cantastorie della città. L’evento si svolgerà nell’area di Cosenza Casali, dove sarà scoperta una targa che ufficializza il nome del luogo in suo onore. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti istituzionali e la comunità locale, che parteciperanno per rendere omaggio alla figura di Gualtieri.

Sabato 11 aprile alle ore 10:00, la città di Cosenza celebrerà l’artista Mario Gualtieri con l’inaugurazione di un largo che porta il suo nome, situato presso l’area di Cosenza Casali. L’evento segna il ritorno della memoria collettiva verso una figura scomparsa nel 2018 a 77 anni, un cantastorie capace di incidere profondamente nel tessuto sociale locale. La cerimonia avverrà nello spazio adiacente all’abitazione dove l’uomo ha vissuto, in un punto caratterizzato dalla presenza di un murales e dalla vicinanza al passaggio a livello. L’iniziativa vedrà il coordinamento del Dj Franco Siciliano, che condurrà i momenti celebrativi. Tra le autorità presenti saranno il sindaco Franz Caruso e la dottoressa Rosa Correale, nella veste di viceprefetto vicario, insieme a Max Gualtieri, figlio dell’artista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza celebra Mario Gualtieri: nasce il largo del cantastorie

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