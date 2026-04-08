Lunedì 13 aprile alle ore 11:30, nel Palazzo dei Bruzi, si terrà un evento commemorativo dedicato a Biagio Lecce, organizzato dal Comune di Cosenza. La cerimonia si svolgerà nella sala del municipio e intende rendere omaggio all'uomo che ha avuto un ruolo importante sia nel settore industriale che nel calcio rossoblù. La commemorazione è aperta al pubblico e si svolge in un contesto istituzionale.

Il Comune di Cosenza organizza per lunedì 13 aprile, alle ore 11:30, un evento commemorativo dedicato a Biagio Lecce presso la sala del Palazzo dei Bruzi. L’iniziativa mira a celebrare l’eredità di un uomo che ha inciso profondamente sia nel tessuto economico che in quello sportivo della regione. L’evento istituzionale nasce dalla collaborazione tra la Presidenza del Consiglio comunale e la Commissione Sport e Cultura. L’obiettivo è restituire spazio e centralità a una figura che ha operato come benefattore e imprenditore, contribuendo attivamente alla crescita della città bruzia. L’incontro si prefigge di esplorare la dimensione umana di Biagio Lecce, intrecciandola con i suoi successi professionali e il suo impegno nel calcio locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza celebra Biagio Lecce: l’uomo tra industria e calcio rossoblù

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