Cos’è il 25mo emendamento? Lo invocano negli USA per destituire Donald Trump

Il 25º emendamento della Costituzione degli Stati Uniti viene discusso in relazione a una possibile destituzione del presidente in carica. Alcuni membri del Partito Democratico hanno chiesto di applicarlo dopo i commenti minacciosi rivolti all’Iran da parte del presidente, in seguito all’operazione militare denominata Epic Fury, svolta a febbraio 2026. La procedura prevede la valutazione della capacità del presidente di esercitare le funzioni presidenziali.

Il 25esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti è tornato al centro del dibattito politico americano, invocato da alcuni esponenti democratici nei confronti del presidente Donald Trump dopo i post minacciosi contro l’Iran durante l’operazione Epic Fury di febbraio 2026. Si tratta dello stesso strumento costituzionale che era stato ventilato più volte anche durante la presidenza di Joe Biden e nel primo mandato di Trump tra il 2016 e il 2020. Questo emendamento definisce la linea di successione presidenziale e stabilisce il protocollo da adottare quando il presidente degli Stati Uniti non è in grado di esercitare i suoi poteri per inabilità manifesta o malattia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cos’è il 25.mo emendamento? Lo invocano negli USA per destituire Donald Trump

I democratici USA invocano il 25° emendamento per rimozione TrumpTra i democratici c’è chi solleva la questione dell’insanità mentale del presidente Donald Trump, che dovrebbe essere sollevato dall’incarico.

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Donald Trump ha accettato di sospendere i bombardamenti e gli attacchi all'Iran per due settimane, "a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz". Accettata la proposta negozia x.com

Doveva essere il presidente del negoziato, m a il metodo di Donald Trump si dimostra ben diverso ora - facebook.com facebook