Corriere dello Sport | Napoli-Inter Conte ci crede | esperienza contro Lautaro

Il campionato di calcio prosegue con il confronto tra Napoli e Inter. La squadra nerazzurra si prepara alla sfida con la convinzione di poter ridurre lo svantaggio di sette punti in classifica. L’allenatore dell’Inter ha espresso fiducia nelle proprie capacità e nel valore dell’esperienza del gruppo, mentre il Napoli punta a consolidare il proprio vantaggio. La partita si annuncia decisiva per le dinamiche della stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sette punti di distanza non sono pochi, ma nemmeno una sentenza. Come analizza Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, la corsa scudetto resta aperta, con il Napoli di Conte pronto a inseguire l’Inter di Chivu fino alla fine. Alberto Polverosi, sul Corriere dello Sport, evidenzia subito un aspetto chiave: l’esperienza. Conte sa come si vincono i campionati, ne ha già conquistati cinque in Italia più una Premier League, mentre Chivu è alla prima vera corsa al titolo. Un dettaglio che può pesare soprattutto nelle ultime giornate, quando la pressione aumenta e ogni punto diventa decisivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli-Inter, Conte ci crede: esperienza contro Lautaro” Prima pagina Corriere dello Sport: “L’Inter gioca all’otto. Napoli, Conte contro i gufi”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 20 gennaio 2026. Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli in emergenza, Conte si affida a Gilmour contro il Torino” CONTE dopo NAPOLI INTER 3-1 Guardate cosa gli dicono i tifosi! Temi più discussi: Conte: Scudetto? Speriamo in un passo falso dell'Inter. Napoli realista; Napoli, si torna in campo: domani si riparte con Conte, il Milan è nel mirino; Gli arbitri della Serie A: Sozza per Inter-Roma, Doveri dirige Napoli-Milan; Napoli, i Fab Four tornano titolari dopo sei mesi: ora Conte vuole il sorpasso. Corriere dello Sport: «De Laurentiis sogna un altro scudetto: Senza infortuni lo avremmo vinto»Fabio Tarantino, da Napoli per il Corriere dello Sport, descrive un presidente carico ed entusiasta, capace di esultare anche da Los Angeles per la vittoria contro il Milan, quella che ha regalato ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, sorpasso pesante: Politano firma il colpo sul MilanIl Napoli accelera, colpisce e si prende il secondo posto. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la squadra di Conte conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato e allunga ... napolipiu.com Corsa a distanza: quattro incroci decisivi C’è un dettaglio che può pesare nella lotta al vertice. Napoli e Inter, da qui alla fine del campionato, condivideranno lo stesso percorso contro quattro avversarie: Como, Lazio, Parma e Bologna. Un incrocio che diven - facebook.com facebook ESCLUSIVA Di Napoli: "Inter prima con merito, ricordiamo com'è partita. Italia, punta su Esposito" x.com