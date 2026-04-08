Fabrizio Corona ha rivolto nuove critiche a Belen Rodriguez, affermando che avrebbe ceduto la propria integrità in cambio di popolarità. La polemica è nata dopo la partecipazione della showgirl al programma televisivo Amici. Corona ha espresso queste accuse pubblicamente, concentrandosi sui presunti compromessi morali della collega. La questione ha attirato l’attenzione dei media, alimentando il dibattito sulle scelte delle celebrità nel mondo dello spettacolo.

Fabrizio Corona ha indirizzato un nuovo attacco verso Belen Rodriguez, accusandola di aver scambiato la propria integrità per il successo dopo l’apparizione nel programma Amici. L’episodio emerge dall’ultimo episodio del podcast Falsissimo, dove l’imprenditore milanese ha spostato il suo obiettivo dalla chiusura del caso Alfonso Signorini alla figura della showgirl argentina. Il 51enne ha dedicato tre mesi e quattro puntate all’analisi su Alfonso Signorini, l’ex guida del Grande Fratello Vip. In quella fase della narrazione non sono emersi dettagli di particolare rilievo, ma l’occasione è servita a Corona per annunciare una nuova fase di indagine giornalistica focalizzata proprio sulla ex fidanzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corona contro Belen: “Ha venduto l’integrità per il successo

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Belen e Nina:#fabriziocorona ha venduto tutto!

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"Ha accettato l'invito di Maria De Filippi per scendere a patti con il potere" Fabrizio Corona lancia una pesante accusa a Belen Rodriguez. Ma quali sono i rapporti tra lei e Maria E perché questa scelta sarebbe stata, secondo questa versione, "strategica" - facebook.com facebook

Sapete perché Marotta e Bastoni non querelano Saviano e Corona per diffamazione Per non fare la fine del figlio di Facchetti, che portando in tribunale Moggi per diffamazione ha permesso al giudice di accertare il fatto che l'Inter faceva lobbying sugli arbitri. x.com