Sabato 11 aprile alle 10.30, piazza Libertà a Cormons sarà teatro di una camminata intitolata

Sabato 11 aprile, alle 10.30, piazza Libertà a Cormons ospiterà la camminata Tutti per Nina. L’iniziativa mira a portare l’attenzione pubblica su un cane coinvolto in un intricato percorso giudiziario. L’evento è coordinato da 48 realtà animaliste attive nel Friuli Venezia Giulia. Questa manifestazione rappresenta la replica di un appuntamento già tenuto all’inizio di febbraio nella città di Gorizia, che aveva registrato una partecipazione molto numerosa. La scelta di Cormons come meta non è casuale, poiché è qui che attualmente risiede l’animale. organizza la marcia, Nina è stata riconsegnata proprio a quelle due persone dalle quali era stata allontanata nel dicembre 2024 per sospetti maltrattamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cormons si mobilita per Nina: 48 associazioni in piazza per il cane

La storia di Nina, la cagnolina restituita alle persone che l’hanno maltrattata: le associazioni scendono in piazzaLa cagnolina Nina, sequestrata per maltrattamenti, è stata restituita alle stesse persone a cui era stata tolta.

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