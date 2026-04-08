Cordovado piange Denis Bertoia anima della Spal

Cordovado si trova in lutto per la perdita di Denis Bertoia, figura importante per la squadra locale. Dopo aver ricoperto il ruolo di capitano, Bertoia aveva poi assunto l’incarico di direttore sportivo della Spal. È deceduto martedì 7 aprile all’età di 51 anni a causa di una malattia. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai tifosi che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Cordovado piange Denis Bertoia, storico capitano e poi direttore sportivo della Spal Cordovado, scomparso martedì 7 aprile all’età di 51 anni dopo una malattia. Figura molto conosciuta nel calcio dilettantistico pordenonese e regionale, Bertoia ha rappresentato per anni un punto di riferimento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Addio a Nicolas Giani, simbolo della Spal che piange il suo capitanoIl calcio italiano dice addio a Nicolas Giani , scomparso a 39 anni nel tardo pomeriggio di lunedì 2 febbraio dopo una lunga e coraggiosa battaglia... Leggi anche: Valmadrera piange Margherita Frigerio, anima della cartoleria di corso Promessi Sposi