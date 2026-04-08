Corallo sempre in forma Ecco gli ultimi successi

Il 2025 segna il decimo anno di attività per il Corallo, sodalizio di Montemurlo. La squadra ha ottenuto nuovi successi grazie alle proprie atlete, contribuendo ad aumentare il medagliere e a consolidare la propria presenza nel panorama sportivo. La stagione è stata caratterizzata da risultati positivi che hanno portato soddisfazioni e hanno permesso al club di festeggiare i dieci anni di attività con ulteriori traguardi.

Il 2025, per il Corallo, ha rappresentato l’anno del decennale: un anno capace di regalare soddisfazioni al sodalizio di Montemurlo, che grazie alle proprie portacolori ha avuto modo di incrementare ulteriormente il medagliere per festeggiare nel miglior modo i dieci anni d’attività. E dopo il "Trofeo Irene Bacci" conquistato lo scorso gennaio, le ginnaste di Patrizia Iovine hanno continuato a ben figurare, ottenendo riscontri positivi nelle varie competizioni di ginnastica ritmica. Iniziando ad esempio dalla prova di campionato della "Zona tecnica 3 Gold Lazio–Sardegna-Toscana", svoltasi nei giorni scorsi a Frosinone, che ha visto Aurora Cangioli conquistare una medaglia d’argento al cerchio nella categoria "J2". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corallo sempre in forma. Ecco gli ultimi successi Meloni continua a volare: gli ultimi sondaggi, ecco chi crollaFratelli d’Italia può tirare un sospiro di sollievo, in un momento decisamente agitato della propria legislatura. Cremonese Verona 0-0, poche emozioni allo ‘Zini’. I lombardi sempre a metà classifica, gli scaligeri ultimi. Il resoconto del matchdi Redazione JuventusNews24Cremonese Verona 0-0, pochissime emozioni allo ‘Zini’. [Multi-SUB] Framed After Saving Her Nation, She Entered the Palace Under a New Name for Revenge Si parla di: Corallo sempre in forma. Ecco gli ultimi successi; Surriscaldamento degli oceani: come i coralli cooperano per sopravvivere. Corallo sempre in forma. Ecco gli ultimi successiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it