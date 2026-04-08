Controlli nella Piana il bilancio di Pasqua | 22 denunce nei servizi straordinari dei carabinieri

Durante le festività pasquali, i carabinieri della compagnia di Taurianova hanno effettuato controlli straordinari nel territorio della Piana. Le operazioni hanno portato a 22 denunce e a una presenza capillare delle forze dell'ordine nella zona. L’attività ha coinvolto vari servizi di controllo mirati a garantire la sicurezza pubblica durante un periodo di maggiore afflusso di persone.

Controlli serrati del territorio, presenza capillare e massima attenzione alla sicurezza pubblica. È il bilancio di un intenso servizio straordinario messo in campo dai carabinieri della compagnia di Taurianova in occasione delle festività pasquali, periodo caratterizzato da un sensibile aumento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Napoli: controlli straordinari “movida” da parte dei Carabinieri nei quartieri Vomero e Arenella. Arresti, denunce e sanzioniOperazione notturna tra Vomero e Arenella: arresti, denunce e controlli a tappeto contro illegalità e movida selvaggia. Controlli straordinari dei Carabinieri nel nord di Taranto: denunce e sequestriNel corso dell’operazione sono state segnalate diverse persone alla competente Autorità per uso personale di sostanze stupefacenti. Temi più discussi: Un anno di controlli della Polizia locale nella Piana Rotaliana: 3.454 infrazioni al Codice stradale; Controlli sulle strade. Reati contro il patrimonio. Scattate dodici denunce; Sicurezza nei locali: controlli in Garfagnana e Media Valle -; Polizia, proseguono i controlli a Firenze e provincia: un arresto e cinque persone denunciate. Pasqua sicura nella Piana: 22 denunce nel maxi-controllo dei Carabinieri di TaurianovaControlli serrati, presenza capillare e massima attenzione alla sicurezza pubblica. È il bilancio dell’intenso servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo dai Carabinieri della C ... msn.com Roma, 6.500 impianti GPL censiti: dopo Piana del Sole allarme sul sommerso e sui controlliDopo l’esplosione di Piana del Sole, a Roma tornano i timori sugli impianti GPL domestici: 6.500 quelli censiti, cresce l’allerta sul sommerso ... romait.it Sicurezza, controlli su pressione e usura, quattro stagioni ammessi e sanzioni fino a 1.734 euro. - facebook.com facebook Migliaia di controlli durante le feste: arresti, sequestri e patenti ritirate x.com