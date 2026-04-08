Controlli di Pasqua | segnalati giovani parmigiani droga sequestrata e patente ritirata

Durante il fine settimana di Pasqua, sono stati intensificati i controlli lungo la Statale 45 e nelle zone di maggior afflusso della Valtrebbia. Nel corso delle operazioni, sono stati fermati alcuni giovani parmigiani, a cui sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e ritirate le patenti di guida. L’attività ha riguardato sia il territorio locale che le aree circostanti, con verifiche mirate e controlli di routine.

Controlli intensificati durante il weekend pasquale lungo la Statale 45 e nelle principali aree di aggregazione della Valtrebbia, con un bilancio che coinvolge anche il territorio parmense. I carabinieri della Compagnia di Bobbio hanno infatti segnalato complessivamente nove giovani per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Maxi controlli: trovata droga in un locale e sequestrata una patente falsaCentotrenta persone identificate, hashish trovato nel bagno di un locale e una patente falsa sequestrata. Controlli notturni dei carabinieri a Paternò: tre giovani segnalati per possesso di drogaOltre alla droga, i carabinieri hanno monitorato il rispetto del Codice della strada, fermando circa sessanta veicoli e identificando un centinaio di... Temi più discussi: Controlli di Pasqua a Trieste: otto ubriachi alla guida e quattro segnalati per droga; Controlli di Pasqua dei carabinieri, dieci arresti; Raffica di denunce e patenti ritirate: come sono andati i controlli dei carabinieri nel weekend di Pasqua; Controlli di Pasqua dei carabinieri nel Barese, dieci arresti per possesso di droga. Genova, controlli di Pasqua: arresti e denunce tra centro e SestriGenova, controlli di Pasqua: arresti e denunce per furti e rapine tra centro storico e Sestri Ponente: arrestati due giovani e denunciati diversi minori ... ligurianotizie.it Controlli dei carabinieri nel ponte di Pasqua, un arresto e otto denunce a VerbaniaI controlli nei pressi di un esercizio pubblico a Villadossola: i carabinieri trovano 12 dosi di coca addosso ad un giovane che finisce in manette. Una denuncia per cocaina ... varesenews.it Maxi controlli della polizia di Stato durante le vacanze di Pasqua a Como - facebook.com facebook Centro storico e Sestri Ponente, raffica di rapine e furti durante i controlli di Pasqua: due arresti e cinque minori denunciati x.com