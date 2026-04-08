Controlli di Pasqua | segnalati giovani parmigiani droga sequestrata e patente ritirata

Da parmatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana di Pasqua, sono stati intensificati i controlli lungo la Statale 45 e nelle zone di maggior afflusso della Valtrebbia. Nel corso delle operazioni, sono stati fermati alcuni giovani parmigiani, a cui sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e ritirate le patenti di guida. L’attività ha riguardato sia il territorio locale che le aree circostanti, con verifiche mirate e controlli di routine.

Controlli intensificati durante il weekend pasquale lungo la Statale 45 e nelle principali aree di aggregazione della Valtrebbia, con un bilancio che coinvolge anche il territorio parmense. I carabinieri della Compagnia di Bobbio hanno infatti segnalato complessivamente nove giovani per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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