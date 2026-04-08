Conto consuntivo 2025 entro il 14 aprile la predisposizione

Entro il 14 aprile devono essere predisposti i conti consuntivi per il 2025, dopo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha concesso una proroga. La scadenza riguarda le amministrazioni che devono presentare i documenti relativi alle spese e ai risultati dell’anno passato. La proroga ha permesso di posticipare i termini originari di consegna.

Dopo la proroga disposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, d’intesa con il MEF, si avvicina la scadenza del 14 aprile per la predisposizione del conto consuntivo 2025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Conto consuntivo 2025, ecco la NOTA con la proroga: prima scadenza il 14 aprileIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto una proroga di 30 giorni dei termini per la predisposizione e l’approvazione del conto... Conto consuntivo 2025, via libera della Giunta MastellaTempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta comunale, presieduta da Clemente Mastella, ha approvato il Conto consuntivo dell’anno 2025. Argomenti più discussi: Mezzocorona, ritoccato il bilancio 2026: avanzo Vigili del fuoco e oltre 300mila euro per investimenti; Scadenze aprile: mobilità, graduatorie interne, percorsi sostegno Indire, esami di Stato, stop didattico per festività pasquali; I conti del comune di Pordenone: avanzo raddoppiato e record di cantieri per 54 milioni; Consiglio Generale della Comunità Montana del Fortore, approvato consuntivo. Benevento. La giunta approva il conto consuntivo del 2025Assessore Razzano: prosegue trend positivo che certifica come i conti comunali restino in sicurezza ... msn.com Secondo i dati emersi dal conto consuntivo, gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti ammontano a circa 495mila euro, una cifra che appare irrisoria se confrontata con i costi complessivi di gestione e produzione, che hanno superato i 5,2 milioni di euro - facebook.com facebook