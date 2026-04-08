La squadra si è allenata anche oggi alla Continassa, senza concedersi alcun giorno di riposo. In vista della prossima partita, sono state aggiornate le ultime notizie su formazione, infortunati e tempi di recupero. Sono stati comunicati anche i giocatori diffidati e le novità relative agli allenamenti in corso. La preparazione prosegue senza interruzioni, con attenzione alle condizioni dei singoli atleti.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus è scesa in campo in vista della sfida contro l’Atalanta. Questa settimana Spalletti non ha concesso giorni liberi alla squadra vista l’importanza della partita di sabato. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Adzic: problema alla caviglia. Rientro da valutare. Perin: nessuna lesione dopo il fastidio al polpaccio destro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: squadra in campo anche oggi, nessun giorno libero

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Spalletti, Continassa anche nel giorno libero: rinnovo dietro l’angolo. E così ha reagito a Como Romadi Redazione JuventusNews24Spalletti resta alla Continassa: rinnovo dietro l’angolo.

Vlahovic Torna Alla Continassa: La Juventus Ha Paura Di Sbagliare Tutto

Temi più discussi: Nunez allo Stadium, blitz di Inzaghi alla Continassa: la Juve non lo perde di vista; Vincere è l'unica cosa che conta: perché questa Juve è quanto di più lontano dal suo motto storico; Nunez osservato speciale della Juventus in Algeria-Uruguay e intanto alla Continassa è stato avvistato l'agente: la situazione; La Juve anticipa tutti: rinforzo pazzesco.

Allenamento in mattinata per la Juve. Holm in gruppo. Cabal rientrato al JTC. Riposo per Kalulu. Spalletti concede due giorni liberi alla squadra14:09 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della sfida contro il Genoa. Emil Holm ha lavorato in gruppo ed è recuperato per il match ... tuttojuve.com

Nessuna pausa per la Juventus: squadra in campo per preparare la gara contro l’Atalanta12:53 - JUVE IN CAMPO - La Juventus è in campo e si sta allenando in vista della sfida contro l'Atalanta. Questa settimana Spalletti non ha concesso giorni liberi alla squadra ... tuttojuve.com

I ragazzi della #Juve Academy di Miami ospiti alla #Continassa. Vedi passare #Conceicao e pensi: ma è un giocatore dell'academy - facebook.com facebook

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