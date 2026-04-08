Contesa il primo antipasto arriva il 18 aprile
Il primo antipasto della nuova edizione della Contesa Estense si svolgerà il 18 aprile, segnando l'inizio delle anteprime dedicate all'evento. La manifestazione, che coinvolge diverse attività e iniziative, si prepara a offrire una serie di appuntamenti per il pubblico, con dettagli e programmi ancora in fase di definizione. La data rappresenta il primo passo di un calendario ricco di eventi previsti nel corso delle prossime settimane.
Anteprime in vista per introdurre la nuova edizione della Contesa Estense. Organizzata dall’Associazione Contesa Estense Città di Lugo, con il patrocinio delle istituzioni, la manifestazione si articolerà dal 9 al 17 maggio fra rievocazioni storiche, spettacoli, musica, tradizioni popolari ed enogastronomia con l’obiettivo di coinvolgere il centro storico e i luoghi simbolo della città. Un’anteprima sarà offerta già da sabato 18 aprile. Nella mattinata, dopo la presentazione ufficiale del programma della Contesa presso il Salone Estense della Rocca a partire dalle 10.30, l’Avis sezione di Lugo illustrerà davanti al monumento di Baracca la nuova Plasmamobile Avis-go. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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