Antonio Conte potrebbe lasciare il suo ruolo al Napoli dopo la fine della stagione 2025-26 per allenare la nazionale italiana. Thiago Motta è considerato il candidato principale per sostituirlo alla guida del club partenopeo. La notizia circola tra le fonti vicine al club e alle trattative di mercato, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La situazione resta in evoluzione e molto dipenderà dalle decisioni delle parti coinvolte.

Antonio Conte potrebbe lasciare la guida del Napoli al termine della stagione 2025-26 per assumere il comando della nazionale italiana, con Thiago Motta indicato come il principale sostituto possibile per i partenopei. Il tecnico della Nazionale è in fermento dopo che, la scorsa settimana, Gennaro Gattuso ha lasciato l’incarico. In questo scenario, Antonio Conte emerge come uno dei profili più accreditati per guidare l’Italia, ruolo che ha già ricoperto per un periodo di due anni tra il 2014 e il 2016. L’allenatore del Napoli ha manifestato a sua volta apertura verso questa possibilità, dichiarando che se fosse stato il presidente della FIGC avrebbe preso in considerazione la propria candidatura insieme agli altri candidati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte verso l’Italia: Motta è già pronto per il Napoli

Leggi anche: Verso Napoli-Milan, Lukaku verso il forfait in ogni caso: pronto il piano di Conte

Napoli-Sassuolo, Conte pronto a cambiare: si va verso tre novitàSe è vero che l’amaro in bocca dopo il match contro il Parma sembra davvero difficile da lasciarsi alle spalle, è anche vero che in casa Napoli non...

Temi più discussi: E se Antonio Conte tornasse in Nazionale? De Laurentiis prepara la rivoluzione. Tutti i nomi per la panchina; Italia, cosa succede ora? Ipotesi Conte o Mancini per la panchina, Gattuso verso le dimissioni; Conte apre a un ritorno da ct dell'Italia? La Roma va verso la rifondazione; Mancini, Inzaghi o Conte: dopo Gattuso ci sarà un big come allenatore della Nazionale, gli scenari.

Antonio Conte in Nazionale? Le news sul prossimo Ct dell'ItaliaBisogna partire dai contenuti e non dai nomi: si chiede un progetto che abbia senso di recuperare un livello di competitività che è venuto meno: così il presidente della Lnd, Giancarlo Abete, sulla ... sport.sky.it

Conte nuovo Ct dell’Italia, via libera di De Laurentiis: cosa succedeConte nuovo Ct dell'Italia ecco arrivare il via libera di Aurelio De Laurentiis: cosa sta succedendo per la panchina della Nazionale ... calciomercato.it

Uniti verso orizzonti inesplorati #Conte #Oriali #NOISIAMOILNAPOLI #ForzaNapoliSempre #sscnapoli #napoli #ForzaNapoli facebook

Antonio Conte post Napoli-Milan: “Abbiamo fatto un passo verso la Champions. Se è l’obiettivo di Milan e Juventus, non vedo perché non dovrebbe essere quello del Napoli”. L’obiettivo dichiarato di tutti è “entrare in Champions”, vale per chiunque tranne che x.com