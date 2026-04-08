Giuseppe Conte ha annunciato la richiesta all’Unione Europea di condannare l’operato di Trump riguardo l’Iran. Nel frattempo, ha proposto al governo italiano di introdurre una tassa sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere per affrontare l’aumento dei prezzi dei carburanti. La proposta arriva in un momento di crescenti difficoltà per i consumatori, mentre le tensioni internazionali continuano a influenzare il mercato energetico.

Giuseppe Conte chiede all’Unione Europea di condannare l’operato di Trump verso l’Iran e propone al governo Meloni una tassa sugli extraprofitti per contrastare l’aumento dei prezzi del carburante. L’ultimatum lanciato da Trump all’Iran scadrà tra pochissime ore. In questo scenario, il leader del M5S sostiene che i governanti europei debbano abbandonare ogni ambiguità e agire con fermezza per evitare un intervento militare irreversibile da parte dei falchi di Washington. Conte critica aspramente la posizione della premier Meloni, definendola incerta. Secondo il leader movimentista, l’attuale atteggiamento del governo italiano porterà a conseguenze pesanti, rendendo necessaria una dichiarazione unitaria e immediata di condanna a livello europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte sfida Meloni: tassa extraprofitti per salvare i carburanti

Stangata carburanti a Pasqua e voli a rischio: Italia chiede alla Ue tassa su extraprofittiLa guerra in Iran fa impennare i prezzi dei carburanti, con un duro colpo agli automobilisti in partenza per Pasqua e conseguenze...

Governo Meloni spalle al muro sul caro benzina, si arrende e propone una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche. Ma la chiede all’UeIl paesaggio economico del governo Meloni assomiglia sempre di più a un deserto senza neanche il miraggio dell’oasi.

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È sempre più Meloni-Conte la sfida in vista delle Politiche del 2027. Il capo 5Stelle si veste da leader della sinistra e mette Schlein all’angolo. - facebook.com facebook

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