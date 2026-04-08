Antonio Conte potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di allenatore della nazionale italiana di calcio. Secondo alcune fonti, Aurelio De Laurentiis sarebbe favorevole a questa eventualità senza creare tensioni. Tuttavia, si fa anche strada l’ipotesi di un rinnovo contrattuale inaspettato per l’attuale tecnico. Le decisioni definitive non sono state ancora annunciate e le trattative sono ancora in corso.

Antonio Conte verso la panchina dell’Italia? Aurelio De Laurentiis potrebbe dare il via libera senza tensioni, ma resta viva anche un’ipotesi di rinnovo a sorpresa. Emergono versioni divergenti sul futuro del tecnico del Napoli. Conte verso la Nazionale: via libera immediato?. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, tra De Laurentiis e Conte è fissato un incontro al termine della stagione per fare il punto della situazione. Tra il Napoli e l’allenatore salentino è presente ancora ancora un anno di contratto. Stando al quotidiano, però, se la FIGC dovesse ufficializzare l’interesse, Conte chiederà al presidente di essere liberato per accettare la panchina della Nazionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte nuovo CT dell’Italia? La posizione di De Laurentiis e quell’ipotesi di rinnovo

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Temi più discussi: Il calcio italiano è in crisi, ma si pensa già al nuovo ct: da Conte ad Allegri, tutti i nomi. Ma perché non uno dei giovani?; Il dopo Gattuso: Mancini, Conte e Guardiola. Il nuovo volto dell’Italia potrebbe passare da qui; Mancini non ha paura, Conte ti stimola: il dibattito social sul nuovo ct. VOTA Chi è l'uomo giusto?; De Laurentiis apre a Conte futuro ct dell'Italia. Se me lo chiede, gli direi di sì.

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" #Conte come nuovo CT della Nazionale Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì. Ma poiché è molto intelligente, fintantoché non esiste un interlocutore serio, e fino ad adesso non ce ne sono stati, credo che lui desisterebbe nell'immaginarsi a cap x.com