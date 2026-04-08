Durante la presentazione del progetto Sport Missione Comune 2026, il ministro per lo Sport e i Giovani ha parlato delle possibili condizioni per un ritorno di Antonio Conte alla guida della Nazionale italiana. L’evento è stato organizzato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale in collaborazione con l’Anci. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali accordi o tempistiche, e la discussione si è concentrata sulle condizioni generali per un eventuale ritorno dell’allenatore.

Il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, ha commentato l’eventualità di un ritorno di Antonio Conte alla guida della Nazionale italiana durante la presentazione del progetto Sport Missione Comune 2026, iniziativa promossa dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale insieme all’Anci. L’intervento di Abodi si è inserito in un quadro più ampio che tocca la governance della Federcalcio, la gestione degli impianti sportivi in vista di Euro 2032 e le strategie per il rilancio dei giovani talenti nel calcio professionistico. La partita per la panchina azzurra e il potere decisionale. Riguardo alla possibilità che Antonio Conte torni a guidare l’Italia, il ministro ha sottolineato come l’allenatore stia portando avanti un percorso eccellente al Napoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte Nazionale: Abodi svela le condizioni per il possibile ritorno

Il ministro Abodi: “Conte ct della nazionale? Dipende da lui e De Laurentiis”'Conte ct? Sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli, poi sarà lui e il presidente De Laurentiis e la federazione a valutare le possibilità.

Abodi: “Conte ct della Nazionale? Spetta a Figc e Napoli valutare possibilità”(Adnkronos) – “Conte ct? Sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli, poi sarà lui e il presidente Laurentiis e la federazione a valutare le...

Temi più discussi: Nazionale, Gennaro Gattuso verso le dimissioni da ct. Si pensa al ritorno di Antonio Conte; Nuovo Ct Italia, Criscitiello svela: Ho parlato con il ministro Abodi, mi ha smentito categoricamente questo nome; Noa Lang torna sugli allenamenti con Conte: All'inizio non toccavo mai il pallone, ma poi sono migliorato fisicamente; Conte deve attendere per il rientro di Di Lorenzo: quando tornerà in campo il capitano del Napoli.

Conte ct della Nazionale, Abodi: «Grande allenatore, decidono Figc e Napoli»«Antonio Conte sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli, poi saranno lui, il presidente De Laurentiis e la Federazione a valutare le possibilità. La persona è quella ... ilmattino.it

Abodi: «Conte ct? Valuteranno lui, De Laurentiis e la Figc» VIDEO«Conte ct? È un grande allenatore, spetta alla Figc e al Napoli valutare la possibilità». Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, ha espresso il suo ... ilgazzettino.it

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Conte-Nazionale La strategia di De Laurentiis A Tutti in Campo, @tancredipalmeri ha commentato le voci su Antonio Conte come possibile prossimo Ct della Nazionale, soffermandosi sul rapporto tra il tecnico ed il presidente del Napoli Aurelio De Laure x.com