Consorzio Bonifica Velia eletto Luigi Guerra | Nome valido e condiviso

Il consiglio provinciale di Salerno si è riunito questa mattina per eleggere i delegati dell'ente presso i vari consorzi. Tra i nomi scelti figura Luigi Guerra, che ha commentato l’elezione definendola come un passo avanti con un nome considerato valido e condiviso. La votazione ha coinvolto i rappresentanti dell’ente, con l’obiettivo di rinnovare le nomine dei rappresentanti nei consorzi di bonifica.

Il consiglio provinciale di Salerno, nella mattinata di oggi, ha votato i delegati dell’Ente presso i consorzi. Per quello di Bonifica Velia, la minoranza composta da Forza Italia e Fratelli d’Italia ha designato all’unanimità il sindaco di Lustra Luigi Guerra, esponente del partito di Giorgia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Consorzio di Bonifica del Volturno: Todisco eletto PresidenteTempo di lettura: 3 minuti Il Consiglio dei Delegati ha eletto Francesco Todisco Presidente del C onsorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore... Da commissario a presidente, Todisco eletto alla guida del Consorzio di BonificaLe sue prime parole: "Si apre una pagina nuova, dalla solitudine commissariale alla collegialità degli organi eletti democraticamente" "Ringrazio il... Si parla di: Provincia: sfida tra Parente e Aliberti. Luigi Guerra nel Consiglio del Consorzio Velia: nuovo incarico per il sindaco di LustraIl sindaco di Lustra Luigi Guerra entra nel Consiglio dei Delegati del Consorzio Velia. Nomina all'unanimità in Provincia di Salerno ... infocilento.it La Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e Vicepresidente di ANBI Toscana è stata eletta oggi nel Comitato Esecutivo di ANBI nazionaleArezzo, 22 luglio 2025 – Nuovo prestigioso incarico per Serena Stefani, che compie un ulteriore passo avanti nella governance nazionale della bonifica. La Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto ... lanazione.it