Conseguenze del maltempo | allerta arancione in Molise e parti dell’Abruzzo codice giallo in zone della Puglia Protezione civile previsioni meteo
Il maltempo che ha interessato alcune aree d’Italia nelle ultime ore ha portato all’attivazione di allerte e codici di attenzione. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Molise e in parti dell’Abruzzo, mentre in zone della Puglia è stato dichiarato un codice giallo. Le previsioni meteo indicano possibili ulteriori effetti del maltempo, con interventi in corso nelle zone colpite.
Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per le conseguenze del maltempo dei giorni scorsi (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “residua criticità idraulica ordinaria legata al transito dei deflussi contenuti nell’alveo del fiume Fortore. Nonostante l’assenza di precipitazioni, permane la criticità idrogeologica ordinaria nella zona di allerta Sub-Appennino Dauno, dove potrebbero verificarsi occasionali fenomeni franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili per effetto della saturazione dei suoli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Maltempo, conseguenze: il Molise oggi ancora in arancione, codice giallo per parti della Puglia settentrionale Protezione civile, previsioni meteo: in zone del foggiano residua criticità idraulica e possibili franeAlcune regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).
Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per possibili esondazioni, codice giallo per tarantino e zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteo: in arancione Abruzzo e MoliseAlcune regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).
Temi più discussi: Puglia, conseguenze del maltempo: allerta gialla per zone del foggiano, residua criticità idraulica e frane; Maltempo in Campania, prorogata l’allerta meteo gialla; Maltempo su Bari e provincia: frana sulla statale 96, allagamenti, alberi caduti e treni in tilt. Prosegue l'allerta arancione; Maltempo in Puglia, prosegue l'allerta arancione e i disagi: il Fortore esonda nel Foggiano, strade chiuse e stop ai treni FOTO/VIDEO Allerta rossa nel sub appennino dauno.
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