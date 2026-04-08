Conseguenze del maltempo | allerta arancione in Molise e parti dell’Abruzzo codice giallo in zone della Puglia Protezione civile previsioni meteo

Il maltempo che ha interessato alcune aree d’Italia nelle ultime ore ha portato all’attivazione di allerte e codici di attenzione. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Molise e in parti dell’Abruzzo, mentre in zone della Puglia è stato dichiarato un codice giallo. Le previsioni meteo indicano possibili ulteriori effetti del maltempo, con interventi in corso nelle zone colpite.