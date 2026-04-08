La Consar Ravenna si è riunita ieri in palestra per preparare la prima sfida dei quarti di finale dei playoff contro Aversa, in programma domenica alle 18 al Pala de André. Tra i giocatori presenti, Nino Russo ha ricevuto la fiducia della squadra, nonostante un problema alla spalla che sembra quasi risolto. La squadra sta continuando gli allenamenti in vista dell’importante appuntamento.

Il cuore affranto e poco voglia di parlare. La Consar Ravenna si è ritrovata ieri in palestra per proseguire la marcia di avvicinamento a gara1 dei quarti di finale dei playoff contro Aversa, che andrà in scena domenica sera, alle 18, al Pala de André. Tutto l’ambiente che ruota attorno al club giallorosso è apparso profondamente scosso per la tragica scomparsa di Mathias, giovanissimo pallavolista del Volley Club Cesena, figlio dodicenne di Tamara Pantaleone, segretaria di direzione, nonché responsabile marketing e responsabile eventi da anni del Porto Robur Costa 2030. Coach Valentini dovrà gestire questo terribile lutto che di riflesso ha colpito tutto il mondo del volley ravennate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Consar, fiducia per Nino Russo. Problema alla spalla quasi risolto

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Si parla di: Consar, fiducia per Nino Russo. Problema alla spalla quasi risolto.

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