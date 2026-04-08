Conquista di verità e valore per le imprese

Da oggi entrano in vigore nuove norme che regolano l’uso del termine “artigianato” e dei suoi derivati, con l’obiettivo di tutelare i consumatori da pratiche ingannevoli. Le disposizioni stabiliscono regole più precise per le imprese che operano in questo settore, limitando l’impiego improprio di questa dicitura. La normativa vuole garantire una maggiore trasparenza e correttezza nella comunicazione commerciale delle attività artigianali.

Sono in vigore le nuove disposizioni normative che regolano l’utilizzo del termine “artigianato” e dei suoi derivati e che introducono finalmente una tutela chiara contro usi impropri e ingannevoli. Cna Lucca accoglie con favore questo intervento legislativo, considerandolo un passo importante nella direzione del riconoscimento pieno del ruolo economico e culturale dell’artigianato italiano. Un cambiamento atteso e necessario, che porta con sé una buona notizia per tutti: quando leggeremo “artigianale”, potremo finalmente fidarci. Dietro quel termine dovrà esserci davvero un artigiano, con le sue competenze, il suo lavoro e – perché no – anche un po’ di orgoglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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