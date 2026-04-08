Il congresso del Psi si svolge con la presentazione di una nuova mozione intitolata “Avanti Siena. Per un riformismo coraggioso”. Il segretario provinciale del partito, Alfredo Ardanese, ha annunciato la sua ricandidatura alla guida del partito per un ulteriore mandato di tre anni. La proposta viene sostenuta dal segretario attuale, che intende proseguire il suo impegno nel ruolo di leadership.

Si chiama “Avanti Siena. Per un riformismo coraggioso” la mozione presentata dal segretario provinciale del Psi, Alfredo Ardanese (nella foto) che si ricandida alla guida del partito per i prossimi tre anni. Sabato alle 10.30 all’ hotel Minerva si terrà l’assemblea congressuale provinciale per eleggere i nuovi organismi. Sarà presente il commissario regionale del partito, senatore Gerardo Labellarte e, in collegamento, il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio. Nella mattinata, dopo l’apertura dei lavori, in programma anche gli interventi degli ospiti; a seguire, il dibattito congressuale e le elezioni del segretario e degli organismi provinciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Congresso Psi, Ardanese ricandidato segretario

Il congresso socialista conferma Francesco Bragagni alla guida del Psi regonaleSabato pomeriggio, presso l’Hotel La Perla a Rimini, si è svolto il Congresso regionale del PSI dell’Emilia-Romagna.

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