ConGelato presenta la Gelato Week 2026 a Verona dal 14 al 19 aprile 2026

ConGelato ha annunciato la prossima edizione della Gelato Week, che si terrà a Verona dal 14 al 19 aprile 2026. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, ha visto una crescita negli anni e si prepara a coinvolgere nuove città e proporre nuovi gusti. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando appassionati e professionisti del settore del gelato artigianale.

Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo della Gelato Week 2026, in programma dal 14 al 19 aprile 2026. L’evento continua il suo percorso di crescita a livello nazionale, coinvolgendo 11 città. 🔗 Leggi su Veronasera.it ConGelato presenta la Gelato Week 2026, a Roma dal 14 al 19 aprile 2026Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo... ConGelato presenta la Gelato Week 2026, a Firenze dal 14 al 19 aprile 2026Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo... Temi più discussi: Napoli Gelato Week; Gelato Week: come funziona e perché partecipare all’evento dedicato al gelato; Gelato Week 2026, a Roma il grande mondo del gelato; Gelato Week. ConGelato presenta la Gelato Week 2026, a Padova dal 14 al 19 aprile 2026Dopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo della Gelato Week 2026, in programma dal 14 al 19 aprile 2026. L’evento continua il suo percorso di crescita a livello nazionale ... padovaoggi.it Gelato Week 2026, da Milano alla conquista dell’Italia. Zarfati (ConGelato): L’evento che mancava per celebrare un’eccellenza italianaVerso l'edizione 2026 di Gelato Week, intervista al fondatore: Siamo quattro fratelli, ci siamo accorti che c'era una week per tutto tranne che per il gelato. Come è nata una iniziativa di successo ... affaritaliani.it ConGelato presenta la Gelato Week 2026, a Roma dal 14 al 19 aprile 2026 ift.tt/AJaui6d x.com #eventi Napoli, gelato week dal 14 al 19 aprile>>> https://shorturl.at/4EXjm - facebook.com facebook