ConGelato presenta la Gelato Week 2026 a Napoli dal 14 al 19 aprile 2026

Dal 14 al 19 aprile 2026 si terrà a Napoli la Gelato Week 2026, organizzata da ConGelato. L’evento, giunto alla sua prossima edizione, si svolge in diverse città e propone una varietà di gusti e creazioni legate al gelato. Già dopo le scorse edizioni, la manifestazione ha visto un incremento di partecipanti e di territori coinvolti. La settimana dedicata al gelato si conferma come appuntamento fisso nel calendario dedicato ai dessert estivi.