ConGelato presenta la Gelato Week 2026 a Napoli dal 14 al 19 aprile 2026
Dal 14 al 19 aprile 2026 si terrà a Napoli la Gelato Week 2026, organizzata da ConGelato. L’evento, giunto alla sua prossima edizione, si svolge in diverse città e propone una varietà di gusti e creazioni legate al gelato. Già dopo le scorse edizioni, la manifestazione ha visto un incremento di partecipanti e di territori coinvolti. La settimana dedicata al gelato si conferma come appuntamento fisso nel calendario dedicato ai dessert estivi.
Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo della Gelato Week 2026, in programma dal 14 al 19 aprile 2026. L’evento continua il suo percorso di crescita a livello nazionale, coinvolgendo 11 città. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
ConGelato presenta la Gelato Week 2026, a Roma dal 14 al 19 aprile 2026Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo...
ConGelato presenta la Gelato Week 2026, a Firenze dal 14 al 19 aprile 2026Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo...
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Gelato Week 2026: a Torino il tour dei gusti da provareGelato Week Torino 2026 dal 14 al 19 aprile con due percorsi, dieci gelaterie e cinque assaggi inclusi nel biglietto. torinofree.it
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